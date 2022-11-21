Doğalgaz desteği ödemelerinde ilk ödemelerin ardından 2. ödemelerin tarihi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika yaptığı açıklamada doğalgaz tüketim desteği 2. ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...
DOĞAL GAZ DESTEĞİ 2. ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Konuyla ilgili olarak Bakan Yanık; ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?
Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.