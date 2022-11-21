Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.11.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 08:01
    ABONE OL

    TCMB Kasım ayı faiz beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

    Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı toplantısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayında politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

    Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

    Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.



        MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

        Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
        Haberler Haberler TCMB Kasım ayı faiz beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?
            SON DAKİKA