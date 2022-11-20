VGM yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına destek olabilmesi için burs yardımı yapan VGM'nin, bu yıl ki başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM Yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? VGM Burs Ödeme Tarihleri!