TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ! TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır? DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ gündemde yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Katar ve Ekvador arasında oynanacak ilk maçla bu akşam başlıyor.
TRT 1 YENİ FREKANS NASIL AYARLANIR?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.
TRT'DEN GÜNCEL FREKANS DUYURUSU!
TRT tarafından yapılan duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası açılışında Katar ile Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
Katar Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.