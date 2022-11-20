TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ! TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır? DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

TRT 1 YENİ FREKANS NASIL AYARLANIR?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

TRT'DEN GÜNCEL FREKANS DUYURUSU!

TRT tarafından yapılan duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.