TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Trendyol 2022 çekiliş sonucu sorgula! Kazananlar İSİM LİSTESİ!

Online alışveriş sitesi Trendyol Kasım ayında 300 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı verdi. Trendyol kullanıcılarından bu hakka sahip olan yüzlerce kişi çekiliş sonuçlarına ilişkin gelişmeleri öğrenmek istiyor. Bu noktada Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu sıkça araştırılıyor.