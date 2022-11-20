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    • Haberler
    • 20.11.2022 19:41
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    • 20.11.2022 19:44
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    Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum'

    Son dakika Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın torunu hayatını kaybetti. Peki Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?

    ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN TORUNU KİM?

    Son dakika haberine göre Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı yaşamını yitirdi. Acı haberin akabinde internet arama motorlarında 'Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

    ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TORUNU BATUHAN BOSTANCI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

    Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

    ''ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEM İMKANSIZ''

    Öte yandan yürek yakan bir paylaşımda bulunan Abdürrahim Albayrak, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkânsız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum..." ifadelerini kullandı.

    PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

    Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Albayrak ailesine taziye mesajları yolladı…

        GALATASARAY: ''Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.''

        FENERBAHÇE: Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi'ne başsağlığı dileriz.

        TRABZONSPOR: Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz.
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        Haberler Haberler Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum'
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