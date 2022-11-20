Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum'

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı yaşamını yitirdi. Acı haberin akabinde internet arama motorlarında 'Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...