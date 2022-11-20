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    • Haberler
    • 20.11.2022 08:01
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    • 20.11.2022 08:01
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    3 AYLIK TOPLU KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme NE ZAMAN, ne kadar yatacak? 2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ

    3 aylık KYK toplu ödeme tarihleri bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı KYK burs ve kredileri, toplu bir şekilde öğrencilerin hesabına yatacak. Burs başvurulaırnın başlamasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle ilk KYK ödemesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, KYK ilk ne zaman yatacak? KYK bursu toplu mu yatacak? KYK ödeme tarihleri nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ || KYK kredisi ve bursu toplu mu verilecek!

    3 aylık KYK toplu ödeme tarihleri bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı KYK burs ve kredileri, toplu bir şekilde öğrencilerin hesabına yatacak. Burs başvurulaırnın başlamasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle ilk KYK ödemesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, KYK ilk ne zaman yatacak? KYK bursu toplu mu yatacak? KYK ödeme tarihleri nasıl? İşte merak edilenler...

    İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATAR 2022?
    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Başvuruların bu sene Kasım ayında başlamaısnın ardından ilk bursların Aralık ayında hesaplara yatması gerekiyor.

    Burs ve kredi başvuruları başladı! KYK bursa nasıl başvurulur?

    3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN, NE KADAR?

    KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL,

    Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL

    Doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

    🔶 LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 3 AYLIK TOPLAM 2.550 TL YATIRILACAK.

        KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

        Bakan Kasapoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."

        TCKN SON NUMARASINA GÖRE KYK NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Aralık tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
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        Haberler Haberler 3 AYLIK TOPLU KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme NE ZAMAN, ne kadar yatacak? 2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ
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