3 aylık KYK toplu ödeme tarihleri bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı KYK burs ve kredileri, toplu bir şekilde öğrencilerin hesabına yatacak. Burs başvurulaırnın başlamasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle ilk KYK ödemesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, KYK ilk ne zaman yatacak? KYK bursu toplu mu yatacak? KYK ödeme tarihleri nasıl? İşte merak edilenler...