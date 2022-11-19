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    • Haberler
    • 19.11.2022 08:07
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    • 19.11.2022 08:07
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    Salmonella nasıl geçer, tedavisi ne? Salmonella belirtileri neler, nasıl bulaşır?

    Salmonella belirtileri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Salmonella belirtileri neler sorusu yer aldı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Salmonella belirtileri neler, nasıl bulaşır?

    Salmonella hastalığı son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Salmonella belirtileri neler? Salmonella nasıl bulaşır? Salmonella virüsü nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

    SALMONELLA NEDİR?

    Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteri. 2000'e yakın alt tipi insanlarda hastalığa yol açar.

    SALMONELLA NASIL BULAŞIR VE HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

    Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

    İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

    İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

    Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

    Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

    Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

    Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

    Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

    Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

        SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

        Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

        Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

        SALMONELLA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır.

        Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.
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        Haberler Haberler Salmonella nasıl geçer, tedavisi ne? Salmonella belirtileri neler, nasıl bulaşır?
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