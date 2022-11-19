Uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerini 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi. Sınava az bir zaman kala adaylar sınavda kaç soru sorulacağını ve sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor.