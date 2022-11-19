Binlerce öğrencinin yararlanacağı KYK burs başvuruları 17 Kasım Perşembe günü sona erdi. Bursların geri ödemesiz, kredilerin ise geri ödemeli olacağı süreçte detaylar belli oldu. Başvuruyu kaçıranlar KYK burs başvuru sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak edip araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru süresi UZATILDI MI 2022? KYK burs başvurusunu kaçıranlar ne yapmalı? KYK burs ek başvuru tarihi verilecek mi? İşte detaylar!
KYK SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI MI?
e-Devlet üzerinden alınan KYK burs/kredi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK son başvuru tarihinin uzatılmasına ilişkin bir duyuru gelmedi. Başvuruların uzatılması hakkında yeni bir resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.
KYK BURS VE KREDİ KİMLER ALABİLİR?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.