Uzman Öğretmenlik sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak. Sınav saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.
Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.