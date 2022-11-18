Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? MEB 2022 Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı...

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sona erdi. 19 Kasım cumartesi günü yapılacakuzman öğretmenlik sınavı saati ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!