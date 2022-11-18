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    • Haberler
    • 18.11.2022 23:49
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    • 18.11.2022 23:49
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    Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? MEB 2022 Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı...

    MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) 19 Kasım'da uygulanacak. Sınav hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar?

    Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sona erdi. 19 Kasım cumartesi günü yapılacakuzman öğretmenlik sınavı saati ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!

    Uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerini 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi. Sınava az bir zaman kala adaylar sınavda kaç soru sorulacağını ve sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

    Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav bu bilgilere göre uzman öğretmenlik sınavı saat 12.30'da sona eriyor. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU DAĞILIMI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları

        Konu Başlığı Soru Sayısı

        Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15

        Ölçme ve Değerlendirme 12

        Özel Eğitim ve Rehberlik 15

        Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10

        Eğitimde Kapsayıcılık 12

        Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10

        Sosyal Etkileşim ve İletişim 10

        Dijital Yetkinlik 8

        Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8
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        Haberler Haberler Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? MEB 2022 Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı...
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