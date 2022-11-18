Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? MEB 2022 Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı...

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sona erdi. 19 Kasım cumartesi günü yapılacakuzman öğretmenlik sınavı saati ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav süresi ne kadar? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!
Uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerini 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi. Sınava az bir zaman kala adaylar sınavda kaç soru sorulacağını ve sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?
Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav bu bilgilere göre uzman öğretmenlik sınavı saat 12.30'da sona eriyor. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.