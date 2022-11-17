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    • Haberler
    • 17.11.2022 12:01
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    • 17.11.2022 12:01
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    KASIM doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar? turkiye.gov.tr DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA

    Doğalgaz desteği ödemelerinde ilk ödemelerin ardından 2. ödemelerin tarihi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika yaptığı açıklamada doğalgaz tüketim desteği 2. ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KASIM doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

    Doğalgaz desteği ödemelerinde ilk ödemelerin ardından 2. ödemelerin tarihi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika yaptığı açıklamada doğalgaz tüketim desteği 2. ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ 2. ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Konuyla ilgili olarak Bakan Yanık; ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?

    Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

        DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk vatandaşı olmak,
        E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,
        Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak,
        İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
        Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
        Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.
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        Haberler Haberler KASIM doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar? turkiye.gov.tr DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA
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