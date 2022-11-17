TCMB Kasım ayı faiz beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.



Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.