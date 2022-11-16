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    • Haberler
    • 16.11.2022 22:09
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    • 16.11.2022 22:09
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu BAŞLADI MI? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, mülakat yapılmayacak mı?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına dair yeni açıklamalar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bakan Koca son yaptığı açıklamada, " İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz." dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu BAŞLADI MI? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, mülakat yapılmayacak mı? İşte merak edilenler!

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, pek çok branşta sağlık personeli istihdam edeceklerinin müjdesini vermişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu BAŞLADI MI? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, mülakat yapılmayacak mı? İşte detaylar!

    SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili müjdeyi verdi. Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

    Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

        Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

        2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu BAŞLADI MI? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, mülakat yapılmayacak mı?
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