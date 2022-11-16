Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi SORGULAMA! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat)

Adalet Bakanlığı sınavlarında Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınav tarihleri belli oldu. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri belgeleri de açıklandı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!