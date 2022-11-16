Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi SORGULAMA! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat)

Adalet Bakanlığı sınavlarında Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınav tarihleri belli oldu. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri belgeleri de açıklandı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!
ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı
2022-Adli Yargı
2022-Adli Yargı-Avukat
2022-İdari Yargı
26 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.