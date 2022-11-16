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    • Haberler
    • 16.11.2022 06:00
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    • 16.11.2022 06:58
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    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 EGM BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI || 2022/1 bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi

    Bekçilik mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak bekçi alımı sözlü sınavlarına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmış ve adaylar mülakatlara katılım sağlamıştı. Ekim ayında yapılan mülakatların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 bekçilik sözlü sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Bekçilik mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak bekçi alımı sözlü sınavlarına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmış ve adaylar mülakatlara katılım sağlamıştı. Ekim ayında yapılan mülakatların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 bekçilik sözlü sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

    SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

        Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

        a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

        c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altından alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

        Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususların Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmin internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçların ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

        BEKÇİLİK SPOR PARKURU NASIL OLACAK?

        Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamadı fakat geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

        Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

        Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

        Lastik içerisinden geçme,

        15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

        İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

        2 metrelik zeminde bir kez takla,

        Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

        Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

        Bu aşamaları;

        40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

        41 saniyede tamamlayanlar 95,

        42 saniyede tamamlayanlar 90,

        43 saniyede tamamlayanlar 85,

        44 saniyede tamamlayanlar 80,

        45 saniyede tamamlayanlar 75,

        46 saniyede tamamlayanlar 70,

        47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

        49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan alacak.
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        Haberler Haberler Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022 EGM BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI || 2022/1 bekçilik sözlü sınav sonuç tarihi
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