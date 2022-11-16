16 Kasım PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak? KPSS şartsız 18-35 yaş arası PTT personel alımı koşulları...

Kurumda bir süredir emekli olan kimseler ve yeni açılan şubeler olmasından büyük bir personel açığı meydana çıkmaya başlamıştı. Kurum en sonucunda bu ihtiyacını gidermek bağlamında personel alımı yapabilir. Her ne kadar PTT alım konusu ile ilgili detayları açıklamamış olsa da geçmiş dönemlerde ki alımlarından yola çıkarak işe girecek olanlardan neler isteyeceği az çok sosyal medyada ön görü ediliyor.