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    • Haberler
    • 15.11.2022 15:50
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    • 15.11.2022 15:50
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    VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!

    VGM burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. KYK burs başvurularının başlamasıyla birlikte alternatif burs veren kurumlarda öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak eğitim yardımları için takvimi daha önce duyurmuştu. Peki, VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!

    takvim.com.tr
    KYK bursu alan VGM’ye başvurabilir mi?

    VGM burs başvuruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. KYK başvurularının başlamasının ardından VGM üniversite burs başvuru tarihleri merak edildi. Peki, VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!

    2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları 20 Kasım tarihine kadar devam edecek.

    VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

        KYK BURSU ALAN VGM'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

        KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burslarından yararlanabilir.

        KYK'dan karşılıksız burs alınması ise VGM bursunun alınmasına engeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

        2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

        2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir. Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.
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