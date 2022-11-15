VGM burs başvuruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. KYK başvurularının başlamasının ardından VGM üniversite burs başvuru tarihleri merak edildi. Peki, VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!
2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları 20 Kasım tarihine kadar devam edecek.
VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.