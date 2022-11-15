VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir. Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.