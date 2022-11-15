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    • Haberler
    • 15.11.2022 08:01
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    • 15.11.2022 08:01
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    VGM burs başvuruları ne zaman, sonuç tarihi belli mi? VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrenim gören ortaöğreitm ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik verilen burs için başvuru işlemleri başlayacak. VGM'nin burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruları ve sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Peki, VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrenim gören ortaöğreitm ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik verilen burs için başvuru işlemleri başlayacak. VGM'nin burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruları ve sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Peki, VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞIYOR VE BİTİYOR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.

    Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

    Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

    Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

    VGM BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

        VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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        Haberler Haberler VGM burs başvuruları ne zaman, sonuç tarihi belli mi? VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!
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