Vatandaş bel bağlamıştı! Müjde geldi! Para verilecek! Emekli maaşını 3.500 TL ve üzerinde alanlar dikkat!

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler ek ödemelerden faydalanabilecek. Yapılan düzenlemeler sonucunda emekliler amacıyla birtakım promosyonlar söz konusu oldu. Burada ödeme almak bağlamında temel nokta üç yıl süresince bu bankadan maaş çekeceklerine dair taahhüt vermelidir. Resmi kanallardan duyurulan bu verilere göre emeklilere dair birtakım mühim veriler yer aldı. Maaşlarını bu bankadan alan vatandaşlar ek ödemelerden faydalanacak.
Ek Koşul Olmadan Ek Ödemeler Yapılacak
Ek bir koşul olmadan emekliler bağlamında yapılacak ödemeler büyük yankı uyandırdı. 5000 TL promosyon paraları maaşını diğer bir bankaya taşımak isteyenler amacıyla bir fırsat. Net gelirlerin haline göre ödenecek tutar bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Kampanyaların geçerlilik sürelerine ilgi etmek büyük ehemmiyet taşıyor. Bunun amacıyla çeşitli bir tetkik yapmanız makul olacaktır.
Emekli Maaşına Ek Para Veriliyor
* ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.