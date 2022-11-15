turkiye.gov.tr DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA | KASIM doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ 2. ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Konuyla ilgili olarak Bakan Yanık; ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''