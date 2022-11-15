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    • Haberler
    • 15.11.2022 16:09
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    • 15.11.2022 16:09
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    TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuç EKRANI! 3. dönem SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    3. dönem Staja Giriş Sınavı 15 Ekim'de düzenlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katıldığı TESMER SGS sonuçları için geri sayım başladı. TESMER’den gelecek son dakika açıklaması için binlerce vatandaş internet başında bekleyişe geçti. Peki, TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçlarına nasıl bakılır? SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı SGS sonuç EKRANI!

    TESMER SGS sonuçları için açıklamalar adaylar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı bu sınava Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları giriyor. Peki, TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçlarına nasıl bakılır? SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    SGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Henüz SGS sınav sonuçları hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    SGS SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

        STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?

        Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

        SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR;

        Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına internet (http://ssi.tesmer.org.tr) üzerinden online olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların internet üzerinden ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'ne (TESMER) yapılmaktadır. Bu itirazlar, incelenip karara bağlanır ve sonuçlar 30 gün içinde http://belge.tesmer.org.tr adresinde ilan edilir.

        ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ OLMASINA NEDEN OLACAK HUSUSLAR
        1. Sınav başlamadan önce, soru kitapçıkları ve optik formları dağıtıldıktan sonra sınav
        salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb.) terk etmeniz,
        2. Optik cevap kâğıdınızda ilgili kısımları (ad, soyad, imza) doldurmamanız,
        3. Sınav sonunda soru kitapçığınızın ve sayfalarının eksik çıkması,
        4. Sınav salonuna fazladan müsvedde kağıdı vb. getirdiğinizin tespit edilmesi,
        5. Sınav sorularını ya da cevaplarını herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız veya çıkarmaya teşebbüs etmeniz,
        6. Sınav salonuna getirilmesi yasak olan eşyalardan birini bulundurduğunuzun tespit edilmesi,
        7. Sınav esnasında görevlilerle konuşmanız, soru sormanız ve tartışmaya girmeniz; başka adayın/adayların kâğıdına bakmanız, başka adayla/adaylarla konuşmanız, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermeniz,
        8. Sınav esnasında kopya çekmeniz, çekmeye teşebbüs etmeniz, kopya vermeniz, kopya çekilmesine yardım etmeniz,
        9. Sınava gelirken getirmeniz gereken geçerli kimlik belgeleri dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olduğunuzun tespit edilmesi,
        10. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz olarak teslim etmemeniz,
        11. Salon başkanın sınav bitmiştir uyarısından sonra soru kitapçığına veya optik cevap kağıdına işaretleme yapmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi, halinde sınavınızın iptali işlemi yapılması zorunda kalınacaktır.
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        Haberler Haberler TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuç EKRANI! 3. dönem SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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