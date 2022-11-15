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    • Haberler
    • 15.11.2022 09:19
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    • 15.11.2022 09:19
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    KPSS şartsız 18-35 yaş arası PTT personel alımı koşulları nedir? Kaç kişi alınacak? 15 Kasım PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    Kurumda bir süredir emekli olan kimseler ve yeni açılan şubeler olmasından büyük bir personel açığı meydana çıkmaya başlamıştı. Kurum en sonucunda bu ihtiyacını gidermek bağlamında personel alımı yapabilir. Her ne kadar PTT alım konusu ile ilgili detayları açıklamamış olsa da geçmiş dönemlerde ki alımlarından yola çıkarak işe girecek olanlardan neler isteyeceği az çok sosyal medyada ön görü ediliyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız 18-35 yaş arası PTT personel alımı koşulları nedir?

    İşsiz olan ve kamu dairelerinde işe girmek isteyen gençler kurumlardan gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Birçok kurumda gerek lise mezunu gerekse üniversite mezunu binlerce vatandaşa iş imkânı sağlayarak onların kariyerlerine adım atmasına yardımcı oluyor. İstihdam konusu ile ilgili bir adımda PTT'den gelebilir

    Başvuru Şartları

    Her ne kadar PTT alım konusu ile ilgili detayları açıklamamış olsa da geçmiş dönemlerde ki alımlarından yola çıkarak işe girecek olanlardan neler isteyeceği az çok sosyal medyada ön görü ediliyor. Kurumun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara istihdam hakkı tanıyacağı, işe alacağı kimseleri 18 ila 35 yaş arası insanlardan seçeceği düşünülüyor.

    Yine bireylerin daha evvel yüz kızartıcı suç işlememiş olması, uyuşturucu madde kullanmıyor olması, işlerinden disiplin suçlarıyla atılmamış olması başlıca şartlardan olacaktır. Erkek adaylarda ise asker içeriğine ilgi edilecektir. Seçilecek olan vatandaşların askerden muaf ya da ilişi bulunmaması koşulu aranacaktır.

        Personel Alımında Çıkabilecek Konular

        Kurumlar bazı durumlarda çalışanlarını işe almadan evvel kurum içi sınav yapmayı tercih etmektedir. Genelde imtihanla alım yapan kurumlar ilk olarak KPSS puanına daha sonra imtihandan gelen puana bakmaktadır. Bazı kurumlar ise bunların dışında birde adayla yüz yüze mülakat gerçeklştirmeyi makul bulmaktadır.

        Eğer PTT bir kurum içi imtihan yaparsa imtihanda kesinlikle genel kültür sorularına yer verileceği ön görü edilmektedir. Bunun dışında kurumun adayın sayısal ve sözel becerilerini de tartmak isteyeceği düşünülmektedir.

        Çünkü PTT bundan sonra yalnızca kargoların ulaştırılması konusu ile ilgili çalışan bir kurum değil çok daha geniş çaplı çalışan bir kurumdur.
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