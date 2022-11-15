AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? MEB AÖL 2022-23 sınav takvimi!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor