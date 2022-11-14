Gündemde en çok araştırılanlar arasında KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitimleri için maddi olarak büyük destek sağlayan KYK burslarına başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında açıklama için gözler GSB'ye çevrildi. Peki KYK kredi burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK bursları ne kadar oldu? GSB duyuru yayınladı mı? İşte detaylar!
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Yeni dönem burs başvurularının önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağı öngörülüyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.