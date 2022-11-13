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    • Haberler
    • 13.11.2022 15:51
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    • 13.11.2022 15:51
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    YARIN (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!

    Kasım ara tatili için geri sayım sona erdi. MEB eğitim öğretim takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre kasım ara tatilinin kaç gün süreceği merak edilip araştırılıyor. Peki, Pazartesi (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!

    takvim.com.tr
    YARIN 14 Kasım okul var mı?

    Kasım ara tatili için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi içerisinde tatil sürelerine ilişkin bilgileri paylaşmıştı. Peki, Pazartesi (14 Kasım) okul var mı? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, dersler ne zaman başlayacak? 2022-23 MEB tatil takvimi!

    YARIN OKUL VAR MI?

    MEB eğitim öğretim takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre kasım ara tatili başladığı için yarın okul olmayacak. Yani öğrenciler 14 Kasım 2022 Pazartesi günü okula gitmeyecekler.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECKE?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi içerisinde tatil sürelerine ilişkin bilgileri paylaşmıştı.

        Buna göre kasım ara tatili 20 Kasım 2022 Pazar günü sona erecek ve 21 Kasım 2022 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

        SÖMESTR NE ZAMAN?

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise ikinci ara tatil olacak.
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