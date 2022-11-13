Ücretsiz müzekart nasıl alınır? Müzekart GNS başvuru ekranı! Müzekart GNS kimlere verilir?

Ücretsiz müzekart nasıl alınır? Müzekart GNS başvuru nasıl yapılır? Müzekart GNS kimlere verilir? soruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası toğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmenin detayları ve Müzekart GNS başvuru ekranı...