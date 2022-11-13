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    • Haberler
    • 13.11.2022 12:27
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    • 13.11.2022 12:27
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    POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE! 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kılavuz...

    Son dakika... Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki POMEM 13 bin öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte yanıtları...

    POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI RESMİ GAZETE’DE!

    29. dönem POMEM öğrenci alımı hakkında flaş duyuru yapıldı. Yeni dönemde 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Buna göre lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın öğrenci olarak POMEM'de eğitim görecek. Peki 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 13 bin öğrenci alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

    POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13.000 öğrenci alımı için başvurular 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacak.

    POMEM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler. Son başvuru tarihi 25 Kasım saat 17.00 olarak belirlendi.

    KPSS ŞARTI VAR MI?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

        POMEM BAŞVURU SÜRECİ

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz" hükmüne istinaden şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

        29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

        Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

        Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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        Haberler Haberler POMEM 13 BİN ÖĞRENCİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE! 29. dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kılavuz...
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