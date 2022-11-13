İBB İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirmede son gün ne zaman? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

KİŞİSELLEŞMEMİŞ İSTANBULKART' UYARISI NEDİR, NEDEN ÇIKIYOR?

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin söz konusu uyarı ile ilgili şunları söyledi:

"İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak."