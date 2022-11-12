İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi ve altında, gümüşte yeni patlamaları, zirveleri verdi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın!

Dip Seviyeler Ortaya Çıktı!

Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti.

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.