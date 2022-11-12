İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi ve altında, gümüşte yeni patlamaları, zirveleri verdi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın!

Altın fiyatları dalgalanmalı seyrini devam ettiriyor. Genellikle Fed'in faiz politikası altın fiyatlarını baskılamaya devam eder iken altın bir düşüp bir kalkıyor.
Perşembeye Gününe Dikkat!
Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi.
Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.