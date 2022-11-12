İETT SEFERLERİ 2022! Megakent İstanbul'da İETT sefer saatleri her gün yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar ilçe değiştirmek istedikleri zaman durak ve sefer saati bilgisini öğrenmek için internet arama motorlarında araştırmalara koyuluyor. Otobüsü kaçırmak istemeyenler öncesinde kullanacakları hattın hareket saatini öğrenmek istiyor. İşte İstanbul Anadolu - Avrupa Yakası İETT Saatleri, Güzergahlar ve Duraklar...
İETT SEFERLERİ 2022!
İstanbul şehrindeki tüm İETT hatlarına ve sefer saatlerine tek tıkla ulaşmanız mümkün. Aşağıdaki linkte tıkladıktan sonra boşluğa kullanmak istediğiniz hattı ya da gitmek istediğiniz ilçenin adını yazarak tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL İETT GÜNCEL HAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KIZILTEPE-KADIKÖY HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BOSTANCI- HAREM HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SULTANBEYLİ- ÜSKÜDAR HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2022 İLÇE İLÇE ANADOLU-AVRUPA YAKASI SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İETT NE DEMEK VE AÇILIMI NEDİR?
İETT İstanbul 'da hemen hemen her gün herkesin kullandığı ulaşım araçlarının işletmesini yapan kurumdur. Tarihi 1869 yılına dayanan bu kurum halen faaliyetlerine devam eden bir kurumdur. İstanbul ilinde ilk olarak kent içi ulaşımın yapılması için Dersadet Tramway ve Tünel işletmesi olarak faaliyete başlamıştır.
1939 yılında Yapılanması değiştirilerek İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel adını alarak İETT olarak anılmaya başlamıştır. İstanbul ulaşımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı bir kurum olarak İstanbul halkına hizmet etmektedir. Hizmet alanında teknolojini gelişmesi ile birlikte metro, metrobüs ve otobüs gibi ulaşım araçları eklense de halen ismi İETT olarak kullanılmaktadır.