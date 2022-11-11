Uzman Öğretmenlik sınavı ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı GÜNCEL TARİHİ! Giriş belgeleri...

2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, iptal mi edildi, ertelendi mi? şeklindeki sorular gün boyu araştırıldı. Konuya ilişkin sosyal medya platformlarında iddiaların ortaya atılmasının akabinde MEB'den son dakika açıklama yapıldı. 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı GÜNCEL TARİHİ haberimizde!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?
Uzman Öğretmenli sınavının iptali ya da ertelenmesi söz konusu değildir. MEB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.''
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.