Uzman Öğretmenlik sınavı ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı GÜNCEL TARİHİ! Giriş belgeleri...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Uzman Öğretmenli sınavının iptali ya da ertelenmesi söz konusu değildir. MEB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.''