Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. 31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz."dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, hangi gün yapılacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU ÖSYM'DE YAYINLANDI MI?
31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz.
Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.