Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. 31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz."dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, hangi gün yapılacak?