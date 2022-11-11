Öğrenciler merakla "ara tatil kaç gün olacak?" sorusu, son günlerin popüler konuları arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre; ara tatilin başlangıç tarihine az bir zaman kaldı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre bu yıl ilk ara tatil, 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
Tatil cuma günü ders bitiminde başlayacak ve bir sonraki pazartesi günü eğitime devam edilecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.