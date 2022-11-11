Hava durumu 27 Temmuz 2022 Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Sabah saatlerinden itibaren hava durumu merak ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlar ilgiyle takip ediliyor.
GÜNCEL HAVA DURUMU!
İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açık
BURSA 35°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 35°C Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji uzmanı İstanbul'da yaşayanları uyardı!
İZMİR 39°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA40°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 31°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN28°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 27°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 37°C Az bulutlu ve açık