Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı TERCİH kılavuzu! KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. KPSS-2022/10 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercihler yapılmaya başlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.'' denildi. Peki KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı TERCİH kılavuzu ve diğer detaylar...