11 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri: EYT yasası çıkış tarihi açıklandı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaşlarını hangi tarihte, ne zaman alacak?

11 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri: Son dakika haberleri... Milyonlarca bireyin merakla beklediği EYT ile ilgili flaş bir haber geldi.
EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kimler EYT'li olabilecek? EYT bağlamında sigorta dökümündeki harflerin ne önemi var? İlk maaşlar ne vakit alınacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? Prim eksiği varsa ne yapılacak? İşte detaylar...
EYT yasası tarihi açıklandı!
Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT hakkında flaş bir gelişme yaşandı. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Emekli aylıklarının bağlanma süreci bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girerse, yasa kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, dilekçelerini Ocak ayının sonuna kadar verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.
5200 gün şartı var mı?
Bu kapsamda 5200 gün prim doldurma şartını gerçekleştiren vatandaşlara avantajlı bir şekilde EYT'den yararlanma olanakları sunuluyor. EYT'den yararlanma olanakları kapsamında vatandaşlar yaşa takılmalarına karşın basitçe prim günlerini ödeyerek emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun bir süredir çoğu haberle gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında bizzat oluşturulan açıklamalarda konuyla alakalı değerlendirmelerin sürdüğü belirtilmişti.