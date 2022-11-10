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    • Haberler
    • 10.11.2022 08:07
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    • 10.11.2022 08:07
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    GSB e-devlet KYK BURS ve KREDİ başvuru tarihleri - 2022 KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman?

    KYK yurt ve burs başvuruları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. KYK burs ve yurt başvurusu hakkında tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB e-devlet KYK BURS ve KREDİ başvuru tarihleri

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden burs kullanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Burs ve yurt başvurularının ne zaman alınacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK kredi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022-2023?

    Üniversitelerde akademik takvim eylül ayında başlayacak. Aynı süreçte peş peşe KYK yurt ve burs başvuruları da alınacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da yine ekim sonunda ya da kasım başında başvuruların alınması bekleniyor.

    KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR?

        KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

        Geçtiğimiz yıl yani 2021'de lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

        E DEVLET KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

        Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

        Burslarda öncelikli öğrenciler ise şöyle;

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

        • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

        • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        • Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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