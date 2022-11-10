10 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri: EYT kapsamında 5200 prim doldurma şartını gerçekleştiren herkese emekli olabilme ayrıcalığı var mı? Bakanlık yapmış bulunduğu açıklamalarda yakın bir vakit dilim içerisinde imkanları daha çok artıracağını belirtti. Peki, son zamanların popüler konuları arasında yer alan EYT konusunda son dakika gelişmeleri arasında neler var? İşte merak edilen ayrıntılar!
Yaş sorunu olan emeklilere sunulacak olan yeni fırsatlarla birlikte vatandaşlar erkenden emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Bakanlık konuyla alakalı yeni değerlendirmelerin sürdüğünü ve yakın bir vakit dilimi içerisinde yaşa takılan vatandaşların basit bir şekilde emekli olma ihtimalini duyuran yeni açıklamalar yaptı. Böylece Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik değişik çözümlerin de karşımıza çıkacağını rahatça ifade edebiliriz.
5200 gün şartı var mı?
Bu kapsamda 5200 gün prim doldurma şartını gerçekleştiren vatandaşlara avantajlı bir şekilde EYT'den yararlanma olanakları sunuluyor. EYT'den yararlanma olanakları kapsamında vatandaşlar yaşa takılmalarına karşın basitçe prim günlerini ödeyerek emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun bir süredir çoğu haberle gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında bizzat oluşturulan açıklamalarda konuyla alakalı değerlendirmelerin sürdüğü belirtilmişti.