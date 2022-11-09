Tam kıvamında sütlaç için bu gerekiyormuş! Bu sütlaç tarifi pastanede yediklerinize taş çıkaracak!

Türk mutfağının en önemli, en sevilen ve en lezzetli tatlılarından bir tanesi olan sütlaç, sık sık soframızı süsleyen tattlılar arasında yer alıyor. Fakat çoğu kişi sütlaç yaparken tam olarak kıvamı tutturamayabilir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıvamlı sütlaç nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte evde kolay sütlaç tarifi püf noktaları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
🔶1 lt süt
🔶2 çay bardağı pirinç
🔶1 litre su
🔶3 yemek kaşığı pirinç unu
🔶1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)
🔶1 su bardağı süt
🔶Tarçın
ADIM ADIM TAM KIVAMINDA MUHALLEBİ KIVAMINDA SÜTLAÇ TARİFİ
-Sütlaçta kullanacağınız pirinci iyice yıkayarak nişastasından arındırın.
-Pirinçlerimizi bol suda yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz ve pirinçlerin üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz.
10 dakika kaynattıktan sonra pirinçler suyu çekip pişmeye başlayacaktır. Bu aşamada sütümüzü de ekleyerek karıştırıyoruz ardından yeniden kaynamaya bırakıyoruz.