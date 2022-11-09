Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.11.2022 00:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 06:52
    ABONE OL

    2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL, başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuruları başladı mı? GSB son dakika duyurular!

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına dair detaylar Eylül ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde merak konusu oluyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler ise konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK burs başvuruları başladı mı?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına dair detaylar Eylül ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde merak konusu oluyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler ise konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

        KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

        2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

        Lisans öğrencileri 850 lira

        Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

        Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

        KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

        KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ

        Başarısız olması,

        Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

        Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

        Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
        Haberler Haberler 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL, başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuruları başladı mı? GSB son dakika duyurular!
            SON DAKİKA