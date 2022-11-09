Dünyanın en lezzeti pilavı için buna dikkat edin! Pilav pişirirken yapılan bu hataları kimse bilmiyor!

YANLIŞ POTU KULLANIYORSUNUZ

Pirinci doğru şekilde pişirmek için kalın tabanlı bir tencere kullanmanız gerekir. Bunun nedeni çok basit, ağır dipli bir tencere ısıyı bölmek için çok daha iyi bir iş çıkarıyor ve sadece bu değil, aynı zamanda daha ağır olması nedeniyle ısıyı çok daha iyi depoluyor. İnce tabanlı bir tencere kullandığınızda, ocağınızın alevinin üzerindeki alan çok sıcak olurken, dışarısı çok soğuk kalır. Bu şekilde pirinç pişirmek gereksiz yere zorlayıcı hale gelir. Ancak kalın tabanlı bir tencereye yatırım yapmanızın tek nedeni pirinç pişirmek değildir, bu tür tencereleri kullanırsanız birçok yemeği yapmak çok daha kolay olacaktır!