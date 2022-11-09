Dünyanın en lezzeti pilavı için buna dikkat edin! Pilav pişirirken yapılan bu hataları kimse bilmiyor!

Konu doğru pilav pişirmek olduğunda herkesin farklı yöntemleri vardır. Bazıları fazla su ile kaynatmayı sever, bazıları önden suda bekleterek daha az suda pişirmeyi tercih eder. Profesyonel bir aşçı, pirinci pişirmenin doğru yolu ve pişirilen pirincin çeşidine bağlı olarak yöntemlerin nasıl değişebileceği hakkında konuştu.Aslında çoğumuz evde pilav pişirirken bu hataları yapıyormuşuz. İşte en iyi pirinç pilavı için yapmanız gerekenler...
YANLIŞ POTU KULLANIYORSUNUZ
Pirinci doğru şekilde pişirmek için kalın tabanlı bir tencere kullanmanız gerekir. Bunun nedeni çok basit, ağır dipli bir tencere ısıyı bölmek için çok daha iyi bir iş çıkarıyor ve sadece bu değil, aynı zamanda daha ağır olması nedeniyle ısıyı çok daha iyi depoluyor. İnce tabanlı bir tencere kullandığınızda, ocağınızın alevinin üzerindeki alan çok sıcak olurken, dışarısı çok soğuk kalır. Bu şekilde pirinç pişirmek gereksiz yere zorlayıcı hale gelir. Ancak kalın tabanlı bir tencereye yatırım yapmanızın tek nedeni pirinç pişirmek değildir, bu tür tencereleri kullanırsanız birçok yemeği yapmak çok daha kolay olacaktır!
YANLIŞ MİKTARDA SU KULLANIYORSUNUZ
Tamam, bu kesinlikle pirinç pişirirken en büyük zorluk. Doğru miktarda su kullanmanız gerekecektir. Çok fazla kullanırsanız pirinç çok yumuşak ve sulu olur ve çok az kullanırsanız piştikten sonra bile sert kalır. Ambalajın üzerinde yazılı olan talimatlar da maalesef çoğu zaman yanlıştır. Bunun yerine talimatlarımızı takip edin: 170 gram beyaz pirinç için tam olarak 240 mililitre su kullanmalısınız. Kahverengi pirinç kullanıyorsanız, 170 gram kahverengi pirinç için 300 mililitre su kullanmanız gerektiği için bu biraz değişir.