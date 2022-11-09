POMEM duyuruları sık sık araştırılıyor. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları hakkında açıklama geldi. Peki, 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı? POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 12 bin polis alımı şartları neler?
29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.
POMEM BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.