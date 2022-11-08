Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve ayrıntıları açıklanmadı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru ekranı açıldı mı? Kadro dağılımı nasıl? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;
"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve ayrıntıları açıklanmadı.
Başvuru tarihlerinin yıl sonundan önce duyurulması bekleniyor.