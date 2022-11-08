Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? 85 bin sağlıkçı alımı başvuru ekranı açıldı mı? Kadro dağılımı nasıl?

BAKAN KOCA'DAN 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;



"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.