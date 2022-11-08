Resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulabilir misin? Bakan bir daha bakıyor! Kimse bu işi çözemedi

Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?

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Dört basamaklı bir sayıdır ve sayıyı bulmanın en iyi yolu görüntüyü uzaktan izlemektir. Başka bir deyişle, netliği sağlamak için gözlerinizle telefon/tablet/dizüstü bilgisayar veya masaüstü ekranı arasında bir miktar boşluk olmalıdır.