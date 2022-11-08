Resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulabilir misin? Bakan bir daha bakıyor! Kimse bu işi çözemedi

Gizli şeyleri bulmanın heyecanını seviyor musun? Sorulan soruya cevabınız evet ise, meraklı bir zihniniz var ve bulmacaları, bilmeceleri vb. çözmeyi seviyorsunuz.
Bunu denemeye hazır mısınız?
Başlayalım.
Gizli Numarayı 13 Saniyede Bulun
Yukarıda gösterilen bu resimde kırmızı arka planın içine gizlenmiş bir sayı var ve numarayı bulmak için 13 saniyeniz var.
Acele edin, saat işliyor.
Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?
İşte burada
Dört basamaklı bir sayıdır ve sayıyı bulmanın en iyi yolu görüntüyü uzaktan izlemektir. Başka bir deyişle, netliği sağlamak için gözlerinizle telefon/tablet/dizüstü bilgisayar veya masaüstü ekranı arasında bir miktar boşluk olmalıdır.