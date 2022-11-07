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    • Haberler
    • 07.11.2022 16:02
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    • 07.11.2022 16:02
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    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınavdan kimler muaf?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı için kesin başvuru sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Sınavdan muaf olan öğretmenler ile adayların kesin başvuru sonuçları MEBBİS ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sınava katılacak olan adaylar içinse tarih araştırmaları hız kazandı. Peki,Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınavdan kimler muaf? İşte merak edilenler!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de 81 ilde yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        Yüksek lisans yapan öğretmen uzmanlık sınavından muaf mı olacak?

        Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını ifade eden Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346 başöğretmen sayısına çıkacak. İnşallah sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz" dedi.

        Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavının daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu söyledi.
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        Haberler Haberler Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınavdan kimler muaf?
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