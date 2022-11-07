Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Uzman Öğretmenlik sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınavdan kimler muaf?

Yüksek lisans yapan öğretmen uzmanlık sınavından muaf mı olacak?

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını ifade eden Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346 başöğretmen sayısına çıkacak. İnşallah sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz" dedi.