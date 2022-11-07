🌒Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'de hangi illerden gözükecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Bilim insanları ve astronomiye ilgi duyanlar kanlı ay tutulmasını dört gözle bekliyor. Güneş Tutulması geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşmişti. Gözler bu kez kanlı ay tutulmasında! İkinci bir tutulma olayına daha şahitlik edecek olanlar Kanlı ay tutulması hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Kanlı ay tutulması YARIN mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? 3D gözlükle ay tutulması izlenir mi? Ay tutulması Türkiye'de hangi illerden gözükecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2022 yılının ikinci ve son tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için net bir şekilde gözlemlenemeyecek.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?
Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.