4A-4B ve 4C'li EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Prim ve yaş şartı...

Emekli maaşı hesaplaması kişinin 4A veya 4C olmasına, çalışma süresine ve prim gün sayısı gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Peki, emekli olunca ne kadar maa alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında detaylar...
NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIRIM MEMUR?
Hesaplamayı 2022 1. dönem katsayılar üzerinden yapalım. 30 Yıl 3 Ay 20 Günün sadece yıl olan kısmı dikkate alınacağından 30 X 6.575,27= 197.258,10 TL olarak hesaplanır. Yani memuriyette 30 yıl hizmeti olan örnekteki memur (2022 1. dönem katsayılar ile) 197.258,10 TL emekli ikramiyesi alacaktır.
4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" internet adresi üzerinden "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulayabiliyorlar.