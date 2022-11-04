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    • Haberler
    • 04.11.2022 08:01
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    • 04.11.2022 08:01
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    2022 Trendyol, Hepsiburada İNDİRİMLİ GÜNLER hangi gün? 2022 TRENDYOL, HEPSİBURADA efsane CUMA ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de Black Friday günlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Teknolojiden kıyafete kadar birçok kategoride dev indirimler başlayacak. Peki, Trendyol efsane cuma indirimleri ne zaman? Hpsiburada indirimleri ne zaman başlayacaj? İşte emrak edilenler...

    takvim.com.tr
    TRENDYOL, HEPSİBURADA efsane kampanyalar ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de Black Friday günlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Teknolojiden kıyafete kadar birçok kategoride dev indirimler başlayacak. Peki, Trendyol efsane cuma indirimleri ne zaman? Hpsiburada indirimleri ne zaman başlayacaj? İşte emrak edilenler...

    TRENDYOL KARA CUMA NE ZAMAN 2022?

    Black Friday, her yıl kasım ayında farklı tarihlerde kutlanır. 2022 yılında 25 Kasım'a denk gelen bu özel gün için markalar, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracak indirimleri uygulamaya başlar.

    N11 EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ

    N11.com alışveriş sitesi 1-3 Kasım tarihleri arasında efsane indirime başlamış olup bugün son günüdür. Ayrıca her yıl 11.11 tarihlerinde yine efsane indirimler olmaktadır. Bu tarihleri de kaçırmayın.

        HEPSİBURADA EFSANE CUMA NE ZAMAN 2022?

        Genel olarak Kasım ayının belli günlerine denk gelen Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri 2022 yılında 21-26 Kasım tarihleri arasında geçerlidir.

        EFSANE CUMA DA NE KADAR İNDİRİM OLUR?

        Black Friday (Efsane Cuma) gece yarısı indirimler başlar ve gün boyu eder. Mağazalarda ve online platformlarda ürünün satış fiyatı üzerinden koşulsuz şartsız %30'a kadar indirim yapılmaktadır. Bazı firmalar yaptığı indirimlere ek olarak hediye çeki vererek alışverişini daha ucuza yapmanızı sağlıyor.
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        Haberler Haberler 2022 Trendyol, Hepsiburada İNDİRİMLİ GÜNLER hangi gün? 2022 TRENDYOL, HEPSİBURADA efsane CUMA ne zaman başlayacak?
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